Делегации пенитенциарных служб Уганды и Туниса прибыли в Костанай

Главная цель их приезда — обмен опытом работы в области уголовно — исполнительной системы. Встреча проходит в рамках совместной глобальной программы ЕС и ООН.

В Костанайскую академию МВД для обмена опытом работы в области уголовно-исполнительной системы прибыли делегации пенитенциарных служб Уганды и Туниса. Наша Академия является одним из вузов в центрально-азиатском регионе, которая осуществляет подготовку специалистов уголовно-исполнительной системы. В 2019 году Казахстан вошел в глобальную программу, которую реализует Европейский союз и ООН по противодействию терроризма и религиозного экстремизма среди осужденных. Академия в данной программе наработала большой опыт, которым может поделиться.

«В данной программе академией достигнуты положительные результаты в области повышения квалификации сотрудников пенитенциарных учреждений и службы пробации, которые непосредственно осуществляют радикализацию осужденных и их возвращение в общество. В целях изучения казахстанского опыта, к нам прибыли две делегации. Я думаю, что к концу мероприятия каждому станет понятно какой уровень достижений при реализации глобальной программы, каждая страна может для себя отметить»,- говорит начальник центра подготовки специалистов службы пробации Костанайской академии МВД РК Райгуль Мухтабаева.

В свою очередь представители Уганды и Туниса тоже выступили с докладами о результатах

реализации глобальной программы. Гости из Уганды отмечают, что они в программу вступили немного позже, чем Казахстан, из-за пандемии коронавируса.

«Мне очень многое понравилось в Казахстане, я бы многое забрал и внедрил этот опыт у нас в Уганде. В первую очередь, мне понравилось, что у вас отдают дань уважения предыдущим сотрудникам. Второе, это кооперация, взаимодействие между государственными органами и правоохранительными. Было отмечено, что у вас полиция, тюрьмы пенитенциарной системы и пробация, в одном ведомстве. И в этом плане взаимодействие и обмен информации идет быстро, что предотвращает какие-либо вызовы и проблемы»,- говорит комиссар по вопросам безопасности в пенитенциарной службы Уганды Уилсон Магому.

Уилсон Магому работает в этой системе с 1994 года. Поездку в Казахстан планировали давно, об опыте узнавали из методических пособий. Но как отметил собеседник, лучше один раз увидеть. Над некоторыми методиками, которые понравились в Казахстане, начнут работать уже по приезду. Удивило гостей из Уганды отсутствие пустующих зданий. Вчера они уже посетили центры по подготовке специалистов службы пробации, и специалистов уголовно-исполнительной системы. Но могут поделиться и своим опытом.

«Сейчас по сравнению с Африканским континентом у нас считается низкий процент рецидива . Это 10-15. Мы работаем над улучшением этих показателей. В частности, разработка новых инструментов. Отслеживание осужденных после освобождения в целях минимизации рисков рецидива.»,- отметил Уилсон Магому.

Приехали представители Уганды и Туниса в Костанай на два дня. Уже завтра они направятся в столицу Казахстана Астану.

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