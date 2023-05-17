Деление казахстанских семей по баллам объяснили в минтруда

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Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства прокомментировала методику определения благополучия семей, которая вызвала бурное обсуждение среди казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
В соответствии с данной методикой благополучие каждой семьи будет определяться на основе анализа ряда показателей (таких как наличие доходов, жилья, кредитов), за которые ей будут начисляться либо вычитаться баллы. В зависимости от суммы набранных баллов казахстанцы и их семьи будут поделены на пять категорий — от экстренного уровня до благополучного.
«Программа развития ООН рекомендует эту модель для проведения различных расчетов измерения бедности. На этой неделе мы проведем семинар по данной теме и далее с вашей (СМИ. — Прим.) помощью будем дальше разъяснять ее населению», — сказала министр.
Журналисты также спросили Тамару Дуйсенову, каких семей в Казахстане сейчас больше — благополучных или неблагополучных.
«Всего существует пять категорий. Если посмотреть, то благополучный, удовлетворительный уровень (семей. — Прим.) где-то 53-54 процента составляет», — ответила Дуйсенова.