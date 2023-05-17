Деление казахстанских семей по баллам объяснили в минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства прокомментировала методику определения благополучия семей, которая вызвала бурное обсуждение среди казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

В соответствии с данной методикой благополучие каждой семьи будет определяться на основе анализа ряда показателей (таких как наличие доходов, жилья, кредитов), за которые ей будут начисляться либо вычитаться баллы. В зависимости от суммы набранных баллов казахстанцы и их семьи будут поделены на пять категорий — от экстренного уровня до благополучного.

По словам Тамары Дуйсеновой, эта модель является международной и используется Программой развития ООН. Необходимую информацию министерство получает из информационных систем госорганов, однако персональные данные казахстанцев будут обрабатываться только после их непосредственного согласия.

«Программа развития ООН рекомендует эту модель для проведения различных расчетов измерения бедности. На этой неделе мы проведем семинар по данной теме и далее с вашей (СМИ. — Прим.) помощью будем дальше разъяснять ее населению», — сказала министр.

Журналисты также спросили Тамару Дуйсенову, каких семей в Казахстане сейчас больше — благополучных или неблагополучных.

«Всего существует пять категорий. Если посмотреть, то благополучный, удовлетворительный уровень (семей. — Прим.) где-то 53-54 процента составляет», — ответила Дуйсенова.

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