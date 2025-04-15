Жаңалықтар - 14.04.25 - видео https://youtu.be/yGoYGMFfn_o
Дело № 1036 — 56 млн. тенге отдали мошенникам, борьба с «домушниками», операция «Подросток» — видео
Выпуск ТВ-новостей - 14.04.25 - видео https://youtu.be/igHfGiCyGoo
Казахстанским родителям давно понравилось называть детей двойными именами. Это как вариант необычного имени малыша, так...
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