USD 518.21 EUR 590.09 RUB 6.3

Дело № 1036 — 56 млн. тенге отдали мошенникам, борьба с «домушниками», операция «Подросток»

— Сегодня, 15:10
Изображение для новости: Дело № 1036 — 56 млн. тенге отдали мошенникам, борьба с «домушниками», операция «Подросток»

Дело № 1036 — 56 млн. тенге отдали мошенникам, борьба с «домушниками», операция «Подросток» — видео



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.