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Дело № 1038 — Удар ножом получил студент, ДТП с участием полицейского автомобиля, вынесен приговор

— Сегодня, 08:19
Изображение для новости: Дело № 1038 — Удар ножом получил студент, ДТП с участием полицейского автомобиля, вынесен приговор

Фото пресс-службы ДП области

Дело № 1038 — Удар ножом получил студент, ДТП с участием полицейского автомобиля, вынесен приговор — видео





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