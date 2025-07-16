Дело № 1046 — Задержание преступной группы, криминогенная ситуация стабилизируется, фин. пирамида-видео

Сегодня все громче звучат вопросы: есть ли у призывников выбор? Одним из возможных вариантов, который...

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