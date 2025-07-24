Жаңалықтар - 23.07.25-видео https://youtu.be/aC2XckBKQEU
Дело № 1047 — Задержание подозреваемого, столкновение авто с грузовиком, более 11 тыс. нарушений ПДД — видео
Выпуск ТВ-новостей - 22.07.25-видео https://youtu.be/fOgamHCftdA
Жаңалықтар - 22.07.25 - видео https://youtu.be/aXFME6sjSZs
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.