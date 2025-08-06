Дело № 1049 — Нападение на несовершеннолетнего, подозреваемый в вымогательстве, ночная погоня-видео

В Костанае сумма долга по алиментам перевалила за 700 миллионов тенге. Но, несмотря на внушительную...

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