Неработающих отцов в дектрет: депутаты готовят поправки в Социальный кодекс
В Казахстане планируют учитывать в трудовом стаже период фактического ухода неработающих отцов за малолетними детьми...
Дело № 1062 — Незаконное хранение оружия, смертельные наезды на пешеходов, мошеннические сообщения-видео
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.