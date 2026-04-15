Неожиданно: лёд с озера вышел на трассу «Костанай-Кокшетау»

На автодороге KAZ-03 Костанай–Кокшетау в районе посёлка Севастопольский завершены работы по ликвидации последствий ледового выхода с озера Вишнёвое, сообщает АО «Казавтожол».
15 апреля из-за порывистого ветра ледяные массы вынесло на проезжую часть. Это временно осложнило движение транспорта и создало опасную ситуацию на дороге.
Дорогу расчистили в кратчайшие сроки
Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Для расчистки были задействованы специализированная техника и рабочие бригады.
В результате лед полностью убрали с проезжей части в кратчайшие сроки.
Движение восстановлено
На данный момент движение по трассе полностью восстановлено. Проезд осуществляется в штатном режиме без ограничений.
Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на дороге.
От дождя к морозам: Казахстан накроет волна похолодания
Не платил алименты — получил наказание житель Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.