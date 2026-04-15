Неожиданно: лёд с озера вышел на трассу «Костанай-Кокшетау»

На автодороге KAZ-03 Костанай–Кокшетау в районе посёлка Севастопольский завершены работы по ликвидации последствий ледового выхода с озера Вишнёвое, сообщает АО «Казавтожол».

15 апреля из-за порывистого ветра ледяные массы вынесло на проезжую часть. Это временно осложнило движение транспорта и создало опасную ситуацию на дороге.

Дорогу расчистили в кратчайшие сроки

Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Для расчистки были задействованы специализированная техника и рабочие бригады.

В результате лед полностью убрали с проезжей части в кратчайшие сроки.

Движение восстановлено

На данный момент движение по трассе полностью восстановлено. Проезд осуществляется в штатном режиме без ограничений.

Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на дороге.

