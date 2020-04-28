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  3. Дело № 813 — расследование убийства, задержание полицейского, нарушения режима…

Дело № 813 — расследование убийства, задержание полицейского, нарушения режима ЧП

COVID-2019 в Казахстане

2982 - зарегистрированно

725 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

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