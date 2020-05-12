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  3. Дело № 815 — двое погибших в ДТП, пожар на…

Дело № 815 — двое погибших в ДТП, пожар на дачах, спасение 6-летней девочки

COVID-2019 в Казахстане

5240 - зарегистрированно

2074 - выздоровевших

32 - летальных случаев

68 - в Костанайской области

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