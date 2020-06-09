Дело № 819 — ДТП с участием двух КамАзов, ножевое ранение, женщина погибла во время катания на велосипеде

COVID-2019 в Казахстане
13074 - зарегистрированно
7737 - выздоровевших
58 - летальных случаев
205(+3) - в Костанайской области
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