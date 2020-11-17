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  3. Дело № 839- смертельное ДТП, пожар в больнице, штрафы на…

Дело № 839- смертельное ДТП, пожар в больнице, штрафы на миллион тенге, мошенничество

фото пресс-службы ДП Костанайской области

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