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  3. Дело №877 — Ранения и убийства, суд по нанесению тяжких…

Дело №877 — Ранения и убийства, суд по нанесению тяжких телесных повреждений, приговор по хищению

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



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