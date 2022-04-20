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  3. Дело №898 — Два наезда на пешеходов, суд по убийству,…

Дело №898 — Два наезда на пешеходов, суд по убийству, спасения с мостов, стреляющий нож

otv-media.ru

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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