USD 446.91
EUR 481.55
RUB 4.85
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Дело Бишимбаева: причину смерти Салтанат Нукеновой озвучила адвокат

Дело Бишимбаева: причину смерти Салтанат Нукеновой озвучила адвокат

Фотография для новости Дело Бишимбаева: причину смерти Салтанат Нукеновой озвучила адвокат

Фото: Telegram/Jogargy_sot

В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева. Сегодня, 4 апреля, адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, к каким заключениям пришли судмедэкспертизы.

«Смерть Нукеновой наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной теменной затылочной области, с последующим развитием дислокационного синдрома и вклинения миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Это обусловило нарушение, а затем и прекращение функции центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти. Судя по выраженности трупных явлений, давность наступления смерти меньше суток, на момент проведения экспертизы, которая проводилась 10 ноября с 09:00 до 12:00», – сказала Жанна Уразбахова.
Она добавила, что при судебно-медицинском исследовании тела Нукеновой какой-либо органической патологии со стороны сосудов головного мозга – мальформации, аневризм – не выявлено.

«При судебно-медицинской экспертизе трупа Нукеновой обнаружены внутричерепные повреждения в виде кровоизлияния под оболочки мозга, которые характерны для образования от ударного воздействия тупыми твердыми предметами. Какие-либо морфологические признаки, характерные для падения, наличия противоудара не обнаружены. В данном случае черепно-мозговая травма сформировалась от совокупности неоднократных воздействий, преимущественно в передне-боковых направлениях, при которых каждое следующее воздействие усугубляло действие предыдущего, ввиду чего травма головы оценена как единое многокомпонентное повреждение, представляющее собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности жизни», – добавила Уразбахова.
Она также добавила, что при химико-токсикологическом исследовании крови и мочи погибшей, обнаружен этиловый спирт в крови – 0,31 промилле, в моче – 1,82 промилле, что применительно к живым лицам оценивается как незначительное влияние алкоголя на организм.

«Пункт 6.6. При химико-токсикологическом исследовании внутренних органов Нукеновой наркотических лекарственных и психотропных веществ не обнаружено. После вскрытия мочевого пузыря была произведена проба на наркотест «Пять мульти экспресс» для одновременного выявления кокаина, метамфетамина, морфина, тетрагидроканнабинола в моче, который дал отрицательный результат», – указала она.

Адвокат также перечислила телесные повреждения, которые были обнаружены на теле Салтанат Нукеновой согласно судебно-медицинской экспертизе:

  • закрытая черепно-мозговая травма;
  • множественные ссадины и кровоподтеки лица, левой ушной раковины, левой заушной области;
  • осколчатый перелом носовой кости;
  • кровоподтек, ссадина и ушибленная рана подбородочной области;
  • кровоизлияние в мягкие ткани лица носовой области и верхней челюсти, подбородочной области;
  • кровоизлияние в мягкие ткани головы, лобно-теменной области справа и слева;
  • острая субдуральная гематома, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку головного мозга.

«Все вышеописанные повреждения образовались от неоднократного воздействия тупых твердых предметов. Установить, выжила ли бы пострадавшая в случае оказания квалифицированной медицинской помощи не представляется возможным в виду наступившего смертельного исхода», – резюмировала Жанна Уразбахова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«За один-два дня вы должны сделать все возможное, чтобы исключить ущерб» — аким Костанайской области предупредил о паводке
Следующая новость

Эвакуация учащихся. О взрывном устройстве в костанайской школе сообщил неизвестный