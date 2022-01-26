Дело директора КТЭК, его заместителя и двух предпринимателей начали рассматривать в суде

Уголовное дело в суд №2 Костаная поступило после продолжительного досудебного расследования. Обвиняемых четверо. Это Аскар Бекпаганбетов, который три года занимал должность директора ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», его заместитель-главный инженер Вячеслав Плотников и два предпринимателя: заместитель директора ТОО «Алатау Строй-2009» Тулеген Турлугуров и директор ТОО «Теплоэнергомонтажстрой» Рустем Зиннатуллин.

Согласно материалам дела Аскара Бекпаганбетов, является организатором хищения бюджетных средств в группе лиц, по предварительному сговору, а остальные — его пособники. По мнению следствия, в результате незаконных действий подсудимых с марта, и почти по декабрь 2020 года, государству был нанесен ущерб в 79, 5 миллионов тенге. Также Бекпаганбетову намерены предъявить обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности. На предварительном слушании адвокаты обвиняемых заявили ряд ходатайств о признании недопустимыми доказательствами части проведенных следственных действий.

«Однако, прокуратура области, в постановлении об отказе в удовлетворении жалобы, вообще этот факт не нашел своего отражения, ограничившись общими словами, что отсутствует нарушение УПК РК, в части соединения данных уголовных дел. Данные недостатки не могут быть устранены в ходе главного судебного разбирательства, и должны быть рассмотрены в ходе досудебного расследования. В связи с чем прошу вернуть его на дополнительное исследование», — сказал адвокат.

Адвокаты указывают на нарушения уголовно-процессуального Кодекса, по их мнению допущенные в ходе предварительного расследования.

Его проводили сотрудники антикоррупционной службы региона, которые ещё в 2020-ом году заявили, что Бекпаганбетов подозревается в покровительстве коммерческой организации «с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП». Тогда же, на созванном по его желанию брифинге, сам фигурант возбужденного уголовного дела предположил, что антикоррупционной службе не понравились его взаимоотношения с ТОО «ТЭМС», — «Теплоэнергомонтажстрой». Он пояснил, что учредителем этого предприятия является трудовой коллектив ГКП «КТЭК», его профсоюз, и создано оно было, чтобы заработать на упраздненную, на фоне отрицательных показателей, материальную помощь сотрудникам.

«В КТЭКе у нас 100% членов коллектива, это члены профсоюза, то есть у нас здесь все члены профсоюза. В начале восемнадцатого года профсоюзный комитет создал вот это ТОО, для того, что бы оно, хоть как-то зарабатывало, помогало. Они когда обращались ко мне, с просьбой, «могут ли они участвовать в конкурсе», я сказал: «Всё это на общих основаниях»», — говорит Аскар Бекпаганбетов.

Сейчас же, обвинением директор этого ТОО, Зиннатулин, как сказано выше, заявлен пособником Бекпаганбетова. Прокуроры с ходатайствами защитников подсудимых не согласились, со своей стороны предоставив суду выписки из единого реестра досудебных расследований.

«Прошу в этой части, уважаемый суд,отклонить ходатайства. На данном этапе оснований для удовлетворения ходатайства о возвращении на дополнительное расследование не имеется. У меня все», — сказал гособвинитель.

Для принятия решения по поставленным вопросам суд удалился в совещательную комнату.

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