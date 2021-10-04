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Дело дошло до суда. Два алабая напали на женщину в Костанайской области

toppress.kz

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Жительница Костаная обратилась в суд о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда с соседа за то, что его собаки покусали её. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

Как сообщает пресс-лужба, женщина находилась во дворе дома, когда две соседские собаки породы «Алабай», напали на нее. Врачи ей поставили диагноз «множественные укушенные раны левого предплечья».

Истец прошла лечение и за возмещением вреда к соседу не обращалась. Однако, через несколько месяцев соседская собака вновь напала на истца, укусив ее за левое бедро ноги, после чего она и обратилась в суд.

В суде ответчик, не отрицая, что его собака укусила соседку, иск всё же не признал, пояснив, что истец сама виновата, спровоцировав собак.

«Факт нарушения правил содержания и выгула собак, повлекшее за собой причинение вреда здоровью  является бесспорным обстоятельством, ответчик по данному факту дважды был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 408 КРКобАП. Согласно медицинской карте истец находилась на стационарном лечении с диагнозом «обширные рвано-скальпированные укушенные множественные раны левого бедра с повреждением мышц бедра. Травматический шок 1 степени». До настоящего времени истец проходит физиотерапию, и функции ноги не восстановились на сто процентов, кроме того, тревожность перешла в состояние страха, что усугубило её физическое страдание», — сообщает пресс-служба суда.

Решением Федоровского районного суда были возмещены подтвержденные расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг и расходы на приобретение лекарств, а заявленная сумма морального вреда была снижена с 1 200 000 до 600 000 тенге.

Ответчик оспорил решение суда, не согласившись в части взыскания морального вреда.

С учетом степени нравственных и физических страданий истца, которая испытала чувства страха и подавленности, а также отношения ответчика к случившемуся, не предпринявшего мер к добровольному возмещению вреда и урегулированию спора, апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

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