Дело «костанайской автомафии». В совершении многократного мошенничества в особо крупном размере обвиняется житель Темиртау

Следствие выяснило, что житель Темиртау причастен к старому делу костанайской «автомафии», несколько участников которой, в том числе инспекторы полиции, были осуждены ещё в 2017 году.

В костанайском суде №2 слушается дело 48-летнего жителя Темиртау. Ранее не судимый, сейчас нигде не работающий Александр Беликин обвиняется в совершении множественных тяжких преступлений в период с 2015-ого по 2016-ый годы. В это время, согласно обвинению, на территории Костанайской области была создана организованная преступная группа. «Которая, с участием коррумпированных должностных лиц из госорганов Костанайской области, по разработанным преступным схемам, путем обмана и злоупотребления доверием, а также подделки документов и предметов, совершила ряд хищений чужого имущества, связанного с незаконной реализацией на территории Костанайской области и других регионов РК дорогостоящих автомашин иностранного производства, похищенных ранее в Российской Федерации», — говорится в тексте обвинения.

В 2015 году на территории России неустановленные лица приобрели пятилетнюю автомашину Lexus 570 LX, изменили идентификационный номер её кузова, и изготовили заведомо поддельный бланк свидетельства о регистрации транспортного средства образца РФ, а также фиктивный договор её купли-продажи. Криминальное происхождение автомобиля подчистили на территории Костанайской области. Этим тогда занимался госавтоинспектор из Мендыкаринского района Ерканат Абдикеров, осужденный за это, и другие мошенничества, участие в ОПГ и злоупотребление должностными полномочиями в 2017-ом году на 8 лет заключения с конфискацией имущества.

«Белинкин, достоверно зная о криминальном происхождении автомашины, по выданным ему документам, осуществил её незаконный ввоз на территорию РК через таможенный пост «Аят-авто». Далее, имея умысел на совершение мошенничества в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений злоупотребляя доверием потерпевшего Апсаматова, с целью получения выгоды от продажи угнанной в неустановленном месте и незаконно поставленной на учет автомашины, с использованием ранее полученного пакета поддельных документов, реализовал её потерпевшему Апсаматову по цене ниже рыночной стоимости», — отметил гособвинитель Багдад Есимов.

Хоть цена и была низкой, потерпевшему, в результате, был причинен ущерб в 11 миллионов тенге. За столько он купил Lexus с обновленной историей. Еще два жителя других регионов приобрели через Белинкина по одному автомобилю Toyota RAV 4, за 6 с небольшим и 5 с половиной миллионов. Сейчас Беликину предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере. Его будут допрашивать на процессе последним. Сначала опросят потерпевших, некоторые из них, сетуя на плохое качество звука из зала судебного заседания, обещали приехать в Костанай лично, и привезти с собой свидетелей.

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