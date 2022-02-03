Дело «лисаковского стрелка» закрыли

Уголовное дело в отношении пенсионера, который устроил стрельбу в подъезде по соседкам, закрыли в связи с его смертью, передает Tengrinews.kz.

В прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении «лисаковского стрелка» прекращено в связи с его смертью: мужчина был ранен полицейскими и умер в больнице. Но то, что погибший виновен, доказано полностью показаниями свидетелей и результатами судебных экспертиз.

В сентябре прошлого года житель Лисаковска из-за конфликта с соседями взял ружье и открыл стрельбу. Чтобы обезоружить стрелка, полицейские открыли встречный огонь, из-за полученных ранений вооруженный мужчина скончался в приемном покое больницы.

«По факту применения сотрудником полиции специального средства — табельного оружия при задержании Т. 11 ноября 2021 года принято процессуальное решение о прекращении досудебного расследования по статье 362, часть 4 пункта 2 УК РК («Превышение власти и должностных полномочий») в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Действия сотрудника полиции по применению табельного оружия признаны законными и обоснованными», — сообщает прокуратура Костанайской области.

Стрелок, как выяснилось, до выхода на пенсию работал охранником. Также состоял в обществе охотников и рыболовов. Разрешение уполномоченного органа на хранение огнестрельного оружия имелось. Со слов супруги, ружье он приобрел для охоты. На учете в психиатрическом диспансере не состоял.

Напомним, стрельбу по женщинам в Лисаковске пожилой мужчина открыл из-за возникшего конфликта. Соседи устанавливали пластиковые окна и их дверь мешала проходу, что так вывело из себя пенсионера. Он взял из сейфа ружье и в подъезде стал стрелять по девушке и ее матери. Когда прибыли полицейские, он стал стрелять и по ним. В итоге ранил следователя следственно-оперативной группы. Полицейские вынуждены были применить оружие и ранили подозреваемого, который скончался в больнице. Погибла и мать раненой девушки.

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