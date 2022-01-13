Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана продолжает досудебное расследование по факту государственной измены в отношении своего бывшего председателя Карима Масимова. Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.
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Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего Председателя КНБ Масимова К.К.
В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.
По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К.Масимова, задержаны бывшие заместитель Председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» А. Садыкулов и заместитель Председателя КНБ Д. Ергожин.
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