Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова разъяснила предлагаемые изменения пенсионной системы, передает informburo.kz

Ранее министр озвучила предложения экспертов, согласно которым планируют ввести отложенный и ранний выход на пенсию.

В кулуарах правительства Жакупова уточнила, что при принятии предложений работающие казахстанцы не будут получать базовую пенсию, которую выплачивают из бюджета. При этом сейчас лишать действующих работающих пенсионеров выплат не будут.

«Это дело не одного дня. Это судьбы людей. Да, рассматривается вопрос в части отложенного права выхода на пенсию и раннего выхода на пенсию. Отложенный выход предполагает, что человек остаётся на работе, не хочет выходить на пенсию, тогда ему выплаты из государственного бюджета не выплачиваются. А его пенсионные накопления, он при достижении определённого возраста их изымает и получает эти выплаты. Никто на них не может позариться. Это надо рассматривать. Но базовая пенсионная выплата, гарантированная Конституцией, она будет выплачиваться. Вопрос касается солидарной системы. На сегодня она не финансируется ни человеком, ни бизнесом. То есть взносы туда не идут», – сказала Светлана Жакупова.

Таким образом, гражданину, который планирует работать дальше после наступления пенсионного возраста, будут поступать лишь пенсионные накопления до момента, пока он не выйдет на пенсию фактически.

«Это не готовый законопроект. Мы прогнозируем, говорим, что возможно будем двигаться в этом направлении. Но при этом мы обсуждаем с обществом. Я обращаюсь через вас, чтобы общество как-то реагировало на эти вещи. Хорошо, что все обсуждают эту тему. Все понимают, что это болевая точка», – уточнила Жакупова.

При этом, по её словам, многие пенсионеры востребованы и их опыт необходим для рынка.

Она также пояснила, что для раннего выхода на пенсию в 55 лет у граждан должен быть накопленный стаж в 25 лет. Между тем, добавила глава Минтруда, к 2043 году солидарной пенсии практически не останется. Поэтому тем, кто выходит на пенсию раньше, будут выплачивать базовую пенсию.

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