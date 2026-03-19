В суде по делу Диаса Алматова, Белана Сагова и Эмиля Айтпаева после допроса свидетелей заслушали показания самих подсудимых.

Речь идёт о конфликте, произошедшем 8 июня прошлого года у одного из ночных клубов Костаная. По версии следствия, драка началась после ссоры на танцполе между Хуршидом Шотировым и Диасом Алматовым.

Обвинения и последствия

Алматов, в отличие от других участников, обвиняется не только в групповом хулиганстве, но и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевший получил серьёзную травму глаза и перенёс операцию.

Версия подсудимых

Сами обвиняемые заявляют, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной.

По словам Белана Сагова, потерпевшие вели себя агрессивно и сами пригласили их выйти на улицу для выяснения отношений, рассчитывая на численное преимущество.

В ходе судебного заседания также прозвучало, что удар, после которого у потерпевшего началось кровотечение, мог нанести другой участник конфликта — Диас Дузенов, проходящий по делу в качестве свидетеля.

Заявления о возможной фальсификации

Кроме того, в суде были озвучены заявления о возможных нарушениях в ходе следствия. Подсудимые утверждают, что слышали о вероятной передаче денежных средств за прекращение уголовного преследования в отношении одного из участников.

Позиция суда

Судья отметил, что подобная версия событий прозвучала только на стадии судебного разбирательства, и ранее в показаниях участников она не фигурировала.

Что дальше

В ближайшее время процесс перейдёт к стадии судебных прений, после чего суд приступит к вынесению решения.

