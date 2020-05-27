Дело о двойном убийстве жительниц Рудного начали рассматривать в суде Костаная

Процесс по делу о двойном убийстве в Рудном, начался в костанайском спецсуде. Нашумевшее преступление было совершено в феврале этого года.

Дело об убийстве двух человек начал рассматривать специализированный суд по уголовным делам Костанайской области. Напомним, в последних числах февраля в Рудном из собственной квартиры пропали 68-летняя пенсионерка инвалид-колясочник и её 34-летняя внучка.

Тогда за сутки полицейские смогли вычислить злоумышленника, который не успел избавиться от тел своих жертв. Задержанный, ранее судимый за совершение убийства, рассказал, что с младшей из женщин у него была связь, не смотря на то, что у него была другая семья. Знакомая начала его шантажировать, за что была убита. Но женщина до этого написала своей родственнице, куда ушла. Мужчина убил и свидетеля в её квартире. Убитые тела своих жертв он расчленил, и вынес на балкон. Преступник тщательно зачистил места совершения убийств, вечером сходил на реку, сделал прорубь, чтобы на следующий день утопить части тел в Тоболе. На утро он был задержан в своей квартире, в которой и были найдены и все доказательства совершения преступлений.

В суде ему предъявлены обвинения в двух убийствах беспомощных лиц, а второй эпизод квалифицируется ещё и как «совершенный неоднократно, с целью скрыть другое преступление». Процесс проходит в закрытом режиме, так как выясняются интимные стороны его фигурантов. Их имена и фамилии не разглашаются.

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