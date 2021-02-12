Дело о гибели двоих детей в ДТП с полицейской машиной рассматривает костанайский суд.

Напомним, автокатастрофа произошла 25 июля на трассе Костанай — Рудный. По версии обвинения, водитель ВАЗ-2115, в котором находилось четверо взрослых и двое детей, при повороте налево, не пропустил патрульную машину.

Она, в попутном направлении ехала на другое ДТП. Произошло столкновение. Дети, двенадцати и четырёх лет погибли, в том числе и ребенок подсудимого. Мужчине вменяется в вину нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Его жена проходит по делу потерпевшей, как и ещё четыре человека, включая и полицейского–водителя.

По показаниям последнего, их автомобиль шёл со скоростью около 110 километров в час, на что полицейские, в случае необходимости, имеют право, с проблесковыми маячками и сиреной, чтобы им уступали дорогу. Свидетели же, которые ехали по этой же трассе в момент ДТП, сведения о световых и звуковых сигналах подтвердить не могут.

Всего по делу будут опрошены почти два десятка свидетелей и экспертов.

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