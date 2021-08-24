Дело о хищении бюджетных средств директором школы рассматривает суд Костаная

Дело о хищении бюджетных средств руководителем костанайского учебного заведения рассматривает городской суд№2.

Потерпевшей стороной выступает областное управление образования. Директор школы №122 Костаная Оксана Миколаенко обвиняется в совершении коррупционного преступления. По материалам дела, в течение двух лет она распределяла дополнительные вакантные ставки педагогов и технического персонала между работниками школы.

Обвинение предполагает, что делала она это в корыстных целях. После начисления дополнительной оплаты, деньги, поступившие на счета работников, они снимали, и возвращали, после чего они поступали директору школы, а она использовала их в личных целях. Началось все это в январе 2019-ого года, с тех пор, по предположениям обвинения, Миколаенко забирала себе от 80-и до 185-и тысяч тенге ежемесячно, и за два года общая сумма полученных денег привысила два миллиона. Действия подсудимой квалифицируются как хищение.

Сама она с обвинениями не согласилась. В суде начался допрос свидетелей.

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