Дело о хищении бюджетных средств при ремонте плотины в Костанайской области начали рассматривать в суде

В костанайском суде №2 началось слушание дела, фигурантами которого являются три человека. Чиновник, — бывший руководитель отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат Амиров, эксперт ТОО «Курылыста Экспертиза» Габит Алин и директор ТОО «Energy Constrution-2020» Берик Дюсембаев.

Это предприятие, кстати, согласно обвинению, предприниматель по предложению эксперта, и вместе с ним, приобрел в феврале 2020-ого года в Астане, и в этот же день перерегистрировал его на себя, юридическим адресом указав офис в райцентре Торгай Костанайской области.

«Далее Дюсембаев, в группе лиц, по предварительному сговору с Алиным, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение государственных денежных средств, найдя крупный объект для осуществления строительства, подали заявку на участие в госзакупках по выполнению капитального ремонта плотины Шили, расположенной в поселке Шили Жангенльдинского района Костанайской области», — сказал государственный обвинитель Диас Нургалиев.

Конкурс компания выиграла способом из одного источника, ввиду несостоявшихся закупок. В тот же день между ТОО, отделом ЖКХ райакимата, был заключен договор чуть больше чем на 173 миллиона тенге. После дополнительным соглашением сумма была увеличена почти до 194 миллионов. А контракт на технадзор за строительством был заключен с ТОО «Курылыста Экспертиза», в котором, напомним, экспертом трудился Габит Алин, и которому был поручен присмотр за строительством. Оновременно он же, как гласит обвинение, фактически руководил финансовой деятельностью ТОО «Energy Constrution-2020». Через директора Дюсембаева он, еще до выполнения работ по ремонту плотины, указал одному из работников приготовить целый ряд документов.

«Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты приемки выполненных строительно-монтажных работ, на основании проектно-сметной документации, независимо от фактических выполненных работ, указав в актах завышенные объемы, которые фактически не соответствовали действительности, а после их составления, подписав, дал указание передать на подпись в ЖКХ», — сообщил Диас Нургалиев.

Алин и Дюсембаев, как гласит обвинение, сговорились и с ранее знакомым начальником отдела ЖКХ Талгатом Амировым. Тот подписал акт приема выполненных работ и другие документы. Позже, все вместе, осознавая, что за сделанное они могут быть привлечены к отвественности, они пытались уменьшить сумму нанесенного государству ущерба. Это почти удалось, но во время следствия была назначена повторная экспертиза.

«Стоимость завышения по объемам и видам работ в актах выполненных работ ТОО «Energy Constrution-2020», с учетом дополнительных работ составила 81 419 932 тенге. С учетом изложенного Дюсембаев совершил уголовное правонарушение «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное в группе лиц по предварительному сговору», — говорится в тексте государственного обвинителя.

Такое же обвинение предъявлено и Алину с Амировым, он, кстати, единственный находится под стражей. Они вину не признали. А вот Дюсембаев признал её полностью. На процессе приступили к допросу свидетелей.

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