Дело о хищении миллионов бюджетных средств при ремонте плотины рассмотрят в Костанайской области

Процесс по делу о хищении миллионов бюджетных средств в Костанайской области начался в областном центре.

Весной 2022 года, сотрудники костанайского департамента экономических расследований возбудили уголовное дело, после того, как плотина, построенная два с половиной года назад в поселке Шили Джангельдинского района на бюджетные деньги, дала течь. Появились подозрения в совершении хищения бюджетных денежных средств, путем завышение объёмов выполненных работ. Согласно заключению проведенной экспертизы предварительный ущерб составил более 33 миллионов тенге. Изначально на строительство плотины было выделено 194 миллиона тенге.

То есть, предположительно, была похищена 1/6 часть выделенных денег. Перед судом предстали три человека, эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит Алин, руководитель отдела ЖКХ Джангильдинского района Талгат Амиров и директор ТОО «Energy Constrution- 2020» Берик Дюсембаев. Первое заседание должно состояться на следующей неделе.

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