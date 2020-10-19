Дело о пожаре в Костанае, ущерб которого составил более 6 млн тенге, закрыли

Дело о пожаре, который летом напугал многих костанайцев, закрыто.

Кадры, на которых дым поднимается над южной частью города, 7 августа быстро разошлись по интернету. Дымный столб можно было увидеть в любой части города. Появились слухи, что пожар происходит в крупном торговом центре или на каком-либо предприятии, расположенном за улицей Карбышева. Но, как выяснилось, горели лес и степь, чему способствовали ветер, силой до 11 и более метров в секунду и жаркая погода.

В результате, создалась угроза населённому пункту, посёлку Дружба, а так же хлебным полям. На борьбу с пожаром был поднят весь гарнизон противопожарной службы Костаная и представители негосударственных служб, коммунальных предприятий. На его локализацию ушло более 6 часов, ещё три часа на ликвидацию. Площадь превысила 330 гектаров, а причиненный природе ущерб оценили более чем в 6 миллионов тенге. Было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение, уничтожение лесов».

По неофициальной информации, возможной причиной возникновения пожара, послужило сжигание мусора работниками одного из расположенных в том районе предприятий. Однако, виновник так и не был установлен, и спустя два месяца после происшествия, дело закрыли.

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