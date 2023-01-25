Перевозка пороха с нарушением. Дело о взрыве в оружейном магазине Костаная уже суде

Напомним, взрыв в магазине «Оружейная палата» в Костанае произошел 3 сентября прошлого года. Момент происшествия попал на видеорегистратор одного из проезжающих мимо по проспекту Назарбаева автомобилей.

Как тогда сообщали в ДЧС региона, в 11:20 в строении №115, произошло возгорание отдельно стоящих одноэтажных зданий магазина с переходом огня на кровлю ближайшего зданий СТО, столовой на предварительной площади более 2000 кв.м. Дело начали рассматривать в костанайском городском суде. Подсудимый, — руководитель ТОО «Сатурн 2012», под эгидой которого и работала «Оружейная палата», Сергей Бескровный. Он, как гласит обвинение, являлся и лицом, ответственным за пожарную безопасность, но грубо проигнорировал её правила. Согласно материалам дела, 2 сентября из Темиртау прибыл заказанный в тамошнем предприятии груз, пыжи для охотничьих патронов и 40 килограммов пороха. Его доставщик, Ахметов, сообщил об этом Бескровному.

«На звонок Ахметова Бескровный, игнорируя требования действующего законодательства, пояснил, что ящик с порохом встретит продавец оружейного отдела Неводничий. В последующем Бескровный дал Неводничему незаконное поручение, встретить порох, и хранить его у себя в машине до открытия магазина следующего дня», — сказала государственный обвинитель Мариям Сулейменова.

По правилам, как отметила прокурор, порох необходимо перевозить на специализированном автомобиле, с вооруженной охраной, о чем обязательно уведомить полицию. Этого сделано не было. Неводничий прибыл за грузом на личной «Ладе — Гранта». Передача взрывчатого вещества произошла на одной из автозаправок города Тобыл. Утром 3 сентября Неводничий привез порох в магазин. Его занесли в подвальное помещение, чего тоже нельзя было делать.

«На территории склада туристических товаров в 11:20, при неустановленных обстоятельствах произошло дефлаграционное горение пороха, приведшее к взрыву, в результате которого погибли работники магазина Неводничий, Ефимов, Мурзабеков, арендатор помещения, оружейный мастер Кравченко», — говорится в тексте гособвинителя.

Здоровью еще двух сотрудников магазина и четырех посетителей был причинен различный вред. Были повреждены 3 автомобиля. Владельцам соседних с магазином зданий, и учредителю ТОО нанесен материальный ущерб оцененный в 395 миллионов тенге.

«Таким образом противоправные деяния Бескровного квалифицированы по статье «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблдение, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия и смерть четырех лиц»,- сказала государственный обвинитель Мариям Сулейменова.

Подсудимый с предъявленными обвинениями не согласился. В ответ на уточняющие вопросы судьи пояснил, что вину не признает полностью. На следующих заседаниях начнется допрос свидетелей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.