Инцидент произошел в декабре прошлого года, и получил большой общественный резонанс. Костанайским судом №2 две жительницы города были признаны виновными в групповом, умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Их наказали ограничением свободы. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей. Именно на это решение осужденные подали апелляционную жалобу.

Две жительницы Костаная, сестры, старшей из которых 51 год, а младшей 41, в апреле этого года были признаны виновными в том, что умышленно, на фоне констатации смерти матери, к которой 17 декабря 2024-ого года и приехали сотрудники скорой помощи, нецензурно ругаясь, напали на фельдшера Анель Баймурзину. За групповое, умышленное причинение легкого вреда здоровью лица, осуществляющего служебную деятельность, им было назначено по году ограничения свободы.

Так же суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда и услуг юристов в общем на 2,2 миллиона тенге. На решение осужденные подали апелляционную жалобу. В начале рассмотрения её в областном суде, они ходатайствовали о принятии документов о их финансовом положении, таких как копия приказа о расторжении трудового договора одной из сестер, справки о регистрации их обеих в качестве безработных, расписание платежей по кредиту, справка о ссудной задолженности. Объясняя зачем это нужно, осужденные заявили о том, что судья не имел права арестовывать их имущество.

«У нас не экономическая статья, у нас просто гражданский иск, и женщина не имела права, вообще, такую компенсацию назначать, за то, что мы ничего не делали. Но, скажем так, раз это её блажь, судья Кетпенбаев не имел права удовлетворять этот её каприз. Мы считаемся малоимущим, к уязвимым слоям населения. То есть, Кетпенбаев не имел права вообще накладывать арест на единственное наше жилище», — сказала осужденная.

Адвокаты осужденных так же считают, что иск к их подзащитным, должен был рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. По мнению потерпевшей и её представителей, а так же представителя гособвинения, в требовании о прикреплении вышеназваных документов, осужденным необходимо отказать.

«Поскольку приговором суда с осужденных взысканы гражданские иски, и, в целях обеспечения исполнения исковых требований, судом обосновано наложен арест», — сказала государственный обвинитель Танзиля Оримбаева. .

Но, суд ходатайство удовлетворил, потому что в апелляционных жалобах осужденых, в том числе, оспаривается решение суда в части гражданского иска. Также Джабраиловы попросили приобщить к делу сделанные ими фотографии меблировки и обстановки их квартиры, с помощью которых возможно пояснить, где в момент инцидента находились все его участники. Было и фото шприца, которым по утверждению осужденных, Баймурзина делала укол их матери.

«И царапины на руке моей сестры, которые поставила сама Баймурзина. Она царапала её в перчатках, а перчатки были из инфекционной детской больницы, поэтому, у моей сестры очень долго не заживали эти царапины, я не знаю, какую заразу она занесла», — сказала осужденная.

Рассмотрение всех ходатайств заняло много времени, и после вынесения решений по ним, процесс был прерван на неделю. На последних минутах заседания суд только успел рассмотреть будущий порядок выступления сторон, для изложения сути жалоб.

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