Дело об избиении пенсионера начали рассматривать в костанайском суде. Напомним, нашумевший конфликт произошёл в одном из гаражных кооперативов города. Теперь, человека, который нанёс и первый, и последние удары, привлекают к уголовной ответственности. Избитый пожилой мужчина, за причиненный вред, требует компенсацию в три миллиона тенге, сообщает alau.kz

Свою версию конфликта, последствия которого привели к официальным разбирательствам, в суде представил потерпевший, 69-летний костанаец Анатолий Шевцов. В свой день рождения, он съездил на свою дачу, после отправился в гараж, где хотел отсоеденить от машины прицеп. Пенсионер сам говорит, что частично перегородил дорогу, из-за чего большому внедорожнику, другого члена гаражного общества, пришлось протискиваться между его машиной и гаражной стеной.

«Я помог проехать. Автомобиль остановился, и Виталий, открыв окно, сказал: «Козёл, ты чего так машину поставил»! Я говорю: «Ты извини, я прицеп только отцепил, — не успел убрать. Он мог бы подождать, посигналить, что бы я убрал машину, или объехать вокруг.На что он меня послал подальше. Я ответил ему в том же духе»,- сказал потерпевший Анатолий Шевцов

По словам судьи Виталий Ким умышленно, из хулиганских побуждений, особо дерзко нарушая общественный порядок, нанёс телесные повреждения гражданину Шевцову Анатолию Леонтьевичу, чем причинил ему вред здоровья средней тяжести. В том числе сотрясение головного мозга, закрытый перелом кости носа без смещения, раны лица и правого уха, кровоподтёки, вывих зуба справа.

Подсудимый полностью признал вину.

В суде было отмечено, что Ким уже перечислил потерпевшему 300 тысяч тенге, и пытался примириться, однако Шевцов его не простил.

«Просим взыскать с гражданского ответчика Ким Виталия в пользу Шевцова, расходы в сумме 522 855 тенге, связанные с приобретениема слухового аппарата, лекарств, дианостики, приёма врачей, расходы по оплате представителя, и компенсацию морального вреда, в сумме трёх миллионов»,- сказал адвокат потерпевшего Сергей Касиров.

В своих показаниях Виталий Ким заявил, что предлагал Шевцову в качестве компенсации 1 миллион тенге. Так же, он заявил, что первым оскорблять его начал пенсионер. Следующие слушания по делу состояться во второй половине января.