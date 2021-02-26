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Дело об убийстве начали рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области

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Состоялось предварительное слушание по факту гибели жителя села Кировское Узункольского района Александра Ладуды. Обвиняемый его односельчанин 31-летний Жанибек Майлыбаев.

Согласно обвинению, 27 октября 2020 года он с приятелями в местной столовой праздновал приобретение машины. По его просьбе туда же пригласили и Александра, как выяснилось, для выяснения отношений. После воспоминаний о старой обиде мужчины подрались, Майлыбаев разбил сопернику нос, облил соперника водой, и заставил отмывать пол. Мужчины поехали на территорию предприятия, в котором вместе работали.

По версии следствия, Ладуда вытащил из машины биту и несколько раз ударил Майлыбаева, однако, тот оружие отобрал, и ударил оппонента им же по голове.

Поняв, что Ладуда мертв, он, будучи нетрезвым сел за руль, и поехал в полицию. Майлыбаев в суде заявил, что лишь оборонялся. Адвокат потерпевшего настаивал на отправке дела на доследование, так как в нём, по его мнению, много пробелов.

Однако судья надеется восполнить их во время основных разбирательств.

 

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