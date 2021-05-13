Дело об убийстве почти четырёхлетней давности начали рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области

Преступление было раскрыто в октябре 2020 года, за три дня. До этого человек, останки которого обнаружили в канализационном септике, считался пропавшим без вести, передает alau.kz

Согласно обвинению, директор одного из костанайских ТОО нанял для очистки двора частного дома двух жителей города. Работали над этим они не один месяц. В сентябре решив выпить, рабочие зашли в магазин, где и познакомились с третьим мужчиной. Втроем они пошли в очищаемый двор.

За столом между уже нетрезвыми новыми знакомыми начался конфликт. Один из работников начал драться с гостем. Второй же, взяв топор, нанёс им 2-3 удара по голове случайного собутыльника, вследствие чего наступила смерть потерпевшего на месте совершения преступления. Следы совершенного преступления мужчины решили скрыть, сбросили труп в канализационный септик и закрыли люк.

Только в октябре 2020 года, жительница дома, в связи с появлением из канализационной сети неприятного запаха, решила выкачать содержимое септика.

В ходе этого и были обнаружены останки тела. Полицейские тогда, проверили дела о всех пропавших за пять лет без вести людях. По остаткам одежды родственники и опознали костанайца 1988-ого года рождения, которого разыскивали с осени 2017-ого года. Подозреваемых вычислили и задержали за три дня. Сейчас им предъявлены обвинения. Судебное следствие продолжается.

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