Дело об убийстве полицейского начали рассматривать в суде Костаная

Сегодня, 26 мая, уголовным спецсудом Костанайской области началось разбирательство по уголовному делу об убийстве сотрудника полиции Дархана Базарбаева.

Напомним, трагедия произошла в городе Тобыл 19 января. Экипаж патрульной полиции выехал на вызов о семейном скандале. При задержании дебошира полицейский получил смертельное ранение в область сердца.

28-летнему ранее судимому жителю города Тобыла предъявлено обвинение по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга». В связи с распространением коронавирусной инфекции суд прошел в режиме онлайн. На процессе начался допрос свидетелей.

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев наградил Дархана Базарбаева посмертно. У полицейского осталась жена и маленький ребенок. Вдове погибшего полицейского выделили квартиру в Костанае.

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