Дело об убийстве поступило на рассмотрение в уголовный спецсуд Костанайской области.
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Согласно обвинительному акту, 18 ноября 2022 года в селе Докучаевка Алтынсаринского района 19-летний житель поселка распивал спиртные напитки со своим 47-летним соседом.
В ходе застолья старший из мужчин завел разговор о том, что он ранее писал на младшего заявление в полицию по поводу кражи сотового телефона. Данный разговор не понравился молодому человеку, и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала придушил потерпевшего занавеской, после кухонным ножом нанес ему две раны, несовместимые с жизнью.
Подсудимый предан суду по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Убийство». Судебное разбирательство по делу должно состояться в ближайшие дни.