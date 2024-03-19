Дело об убийстве в семье полицейских рассмотрят в костанайском суде

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Дело об убийстве в семье полицейских рассмотрят в уголовном спецсуде Костанайской области. Происшествие случилось в ноябре 2023 года.
Тогда в департаменте полиции подтвердили информацию об обнаружении во дворе дома в Костанайском районе тела женщины. По факту было возбуждено уголовное дело и задержан и водворен в изолятор временного содержания 25-летний мужчина.
Начальник полицейского департамента Ерлан Файзуллин лично сообщил, что потерпевшая и подозреваемый являлись сотрудниками полиции, состояли в официальном браке, но ожидался бракоразводный процесс. В семье двое малолетних детей. Расследование уголовного дела велось под контролем МВД.
Пресс-служба Костанайского областного суда сообщает, что на предварительном заседании по нему, было подано ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, чтобы не допустить распространения интимных подробностей, которое было удовлетворено.