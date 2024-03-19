Дело об убийстве в семье полицейских рассмотрят в костанайском суде

Дело об убийстве в семье полицейских рассмотрят в уголовном спецсуде Костанайской области. Происшествие случилось в ноябре 2023 года.

Тогда в департаменте полиции подтвердили информацию об обнаружении во дворе дома в Костанайском районе тела женщины. По факту было возбуждено уголовное дело и задержан и водворен в изолятор временного содержания 25-летний мужчина.

Начальник полицейского департамента Ерлан Файзуллин лично сообщил, что потерпевшая и подозреваемый являлись сотрудниками полиции, состояли в официальном браке, но ожидался бракоразводный процесс. В семье двое малолетних детей. Расследование уголовного дела велось под контролем МВД.

Пресс-служба Костанайского областного суда сообщает, что на предварительном заседании по нему, было подано ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, чтобы не допустить распространения интимных подробностей, которое было удовлетворено.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.