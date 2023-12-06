Дело об убийстве женщины племянником рассматривают в суде Костанайской области

Об исчезновении 58-летней жительницы поселка Большие Дубравы, который находится в Сарыкольском районе на границе Костанайской и Северо-Казахстанской областей, её родня заявила в полицию 30 июня. Якобы им рассказали, что днем ранее женщина с инвалидностью 2-ой группы ушла в лес за грибами, где и потерялась.

Волонтеры костанайских поисковых отрядов распространили ориентировку на пропавшую, и сами отправились в Сарыкольский район. Поисковики и добровольцы из местных жителей начали прочесывать степь и лес. Поиски длились пару дней, пока на место в восьми километрах от поселка, где находилось тело пропавшей, засыпанное землей, листвой и ветками, не указал подозреваемый в совершении её убийства. Сейчас дело об этом преступлении рассматривается в уголовном спецсуде региона. В качестве и потерпевших, и свидетелей, и даже обвиняемого, по нему проходят родственники.

«Погибшая, это наша родная тетка, папина младшая сестренка. Мы звали её «няней». Зовут её Балхаш. Ну, она к нам очень часто приходила, — тетка же родная. Мы к ней очень часто ходили. Нурлан вообще часто ходил», — говорит сестра подсудимого, племянница погибшей Асель Раисова.

Но сейчас племянник погибшей 32-летний Нурлан Тайтык находится на скамье подсудимых. Согласно обвинению, в ночь на 29 июня, будучи нетрезвым, он на отцовской «Ниве» приехал к тёте на ночлег. Но Балхаш не заходела пускать его в дом, пыталась выпроводить, как сказано в материалах дела, применив металлическую кочергу, которой два раза ударила племянника по ноге. Проявив из-за этого агрессию Нурлан задушил её, после чего вывез тело в лес и спрятал.

— Где был обнаружен ваш брат, задержан, вам известно?

— Да, известно.

— Где?

— В Северо-Казахстанской области.

— Кто там живет?

— Там никто у нас не живет.

Что стало причиной конфликта между двумя близкими людьми из одной семьи, который привел к гибели, их родственники понять не могут. По крайней мере, не говорят об этом, только упоминают о вспыльчивом, ввиду болезни, характере погибшей. Все обстоятельства совершения преступления предстоит выяснить в ходе судебного следствия.

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