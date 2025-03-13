Дело об убийстве жительницы Костаная начали рассматривать в уголовном спецсуде региона. Обвиняемый 44-летний житель города, но большую часть своей жизни он провел в местах заключения. И преступление, обстоятельство которого выясняются сейчас, было совершено 21 год назад, когда ныне вновь подсудимый, в первый, но не в последний раз в своей жизни, вышел на свободу.

Перечисление своих сроков лишения свободы, под запись судьи, у 44-летнего Николая Ленкина заняла больше пяти минут. С его слов, с 1998 года он почти постоянно находился в местах заключения. Срок он отбывает и сейчас, за разбой, совершенный в 2018-ом году. А в первый раз он вышел на свободу в апреле 2003-его года. Вечером 29-ого мая, согласно обвинению, он бродил по городу и выпивал со знакомыми, в итоге пошел к себе домой на улицу Строительную. По дороге он встретил ранее не знакомую ему Оксану Ефремову.

«Которая была в состоянии алкогольного опьянения. Познакомившись с ней предложил распить спиртные напитки. Распивая спиртные напитки они направились в сторону дома №61 по проспекту Абая, где Ленкин, в период времени с 00::00 до 02:00 30 мая, предложил вступить в половую связь, на что последняя отказалась», — зачитала государственный обвинитель Гульмира Кенжетаева.

Более того, как сказано в обвинении, девушка стала выражаться в адрес Ленкина нецензурной бранью. Это разозлило нетрезвого мужчину, он решил убить обидчицу, и схватил её двумя руками за шею.

«Перекрывая поступление кислорода в органы дыхания Ефремовой, и удерживая в таком положении руки достаточное время для наступления смерти человека. В результате чего на месте совершения преступления, в которткий промежуток времени наступила смерть последней. Действия Ленкина квалифицированы по статье 96 части УК как «Убийство», — сказала государственный обвинитель.

На основании того, что до совершения этого преступления Ленкин уже отбывал срок за совершение убийства, в вину ему вменен опасный рецидив преступления.

— Желаете ли вы выразить своё отношение к обвинению? Признаете вину или нет?

— Только после того, как изучим все материалы уголовного дела. Сейчас я ничего не буду говорить, «против», там, или «за». Выслушаем все, все изучим, а потом я уже буду говорить.

Как ранее сообщали представители костанайской полиции, в 2003-ем году оснований для предъявления обвинений Ленкину не удалось собрать. Дополнительные данные появились уже во время его ныныешнего прибывания в колонии. Какие, возможно, станет известно в ходе судебного следствия. Сейчас на процессе приступили к изучению письменных материалов дела.