Дело Сатыбалдыулы: в Казахстан вернули драгоценные камни на 230 миллионов долларов

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что по делу Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены в страну эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, передает Tengrinews.kz.

В агентстве сообщили, что продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, которые обращены в доход государства. Кроме того, установлен факт вложения Сатыбалдыұлы Қ. 300 миллионов долларов в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана», — говорится в сообщении. Напомним, что в сентябре 2022 года суд Астаны вынес приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Осужденный Кайрат Сатыбалдыулы будет отбывать наказание в колонии, расположенной в Восточно-Казахстанской области.

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