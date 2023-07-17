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Дело в отношении главного врача и сотрудников областного центра психического здоровья рассмотрено в Костанае

кадр из видео

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении главного врача КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Владимира Михайленко за злоупотребление должностными полномочиями, организацию подделки официального документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.  Вместе с главным врачом перед судом предстали два врача — нарколога Евгений Сомусев  и  Ромута Маладаускайте за подделку официального документа, совершенную группой лиц по предварительному сговору и специалист клинико-диагностической лаборатории Зада Хакимова за пособничество в подделке официального документа, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно официальной позиции суда, было установлено, что главный врач, достоверно зная из доклада подчиненных работников о том, что водитель Ш., при управлении транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения, и в целях незаконного освобождения его от административной ответственности, дал указание врачам-наркологам  изменить результаты освидетельствования последнего.

Так как подсудимые признали свою вину, раскаялись в совершенном и заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины дело было рассмотрено в ускоренном производстве.

17 июля судья Еримхан Кадырбаев огласил приговор.

Владимиру Михайленко 2 года ограничения свободы с пробационным контролем и пожизненно лишить права занимать госдолжности. Остальным подсудимым судья назначил сроки, которые просил гособвинитель. Наркологу Евгению Сомусеву — 1 год 6 месяцев ограничения свободы, наркологу Ромуте Маладаускайте — 1 год ограничения свободы, лаборанту Заде Хакимовой  — 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

Согласно обвинению, денежное вознаграждение врачи за это не брали. Гражданский иск по делу не предъявлен.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течении 15 дней.

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