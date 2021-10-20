Каблуком по голове получил работник от хозяина костанайского кафе

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека начали рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области. По версии обвинения, один житель Костаная избил второго, который в результате получил серьёзную черепно-мозговую травму.

Рассматривается уголовное дело по обвинению жителя Костаная в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 106 часть 1 Уголовного Кодекса РК, в открытом судебном заседании. Преступление, в совершении которого обвиняется ранее не судимый 44-летний предприниматель из Костаная, уроженец Южно-Казахстанской области, произошло в одном из кафе на проспекте Кобланды батыра. Потерпевшим по делу проходит земляк подсудимого. Он работал в кафе, хозяином которого был ныне подсудимый. Согласно обвинению, вечером 2 января этого года, в ходе ссоры и агрессивного поведения работника, хозяин избил последнего. Он нанес ему восемь ударов по голове, в том числе и каблуком, удар ногой по лицу, пару ударов в грудь. Потерпевшего после избиения доставили в больницу. Врачи спасли ему жизнь, и сообщили о происшествии в полицию. Пострадавший после случившегося потерял трудоспособность, сейчас нуждается в дальнейшем лечении. Однако помощи в этом, он от бывшего работодателя не получил.

«До начала главного судебного разбирательства ходатайства от потерпевшего поступили, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и принятии мер по обеспечению иска. Эти ходатайства остаются открытыми», — подчеркнул на суде судья Еримхан Кадырбаев.

Рассмотрение ходатайств потерпевшего отложено, в связи с тем, что чуть раньше суду поступила просьба от защитника подсудимого о заключении процессуального соглашения.

То есть, подсудимый готов признать вину, взамен на смягчение ему наказания. Теперь возможность заключения такой сделки должны изучить сотрудники прокуратуры. Решение они должны огласить через неделю.

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