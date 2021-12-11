Дело времени, он появится — Бекшин про «омикрон-штамм» в Казахстане

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Появление «омикрон-штамма» в Казахстане — это дело времени, он появится. Об этом заявил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.
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На брифинге в РСК глава ДСЭК ответил на вопрос, обнаружены ли в Алматы варианты «омикрон-штамма».
«Действительно, сейчас, учитывая то, что это респираторная вирусная инфекция, по всем СМИ говорится о высокой его заразности, о том, как быстро он распространяется (буквально за последние три недели распространился на 57 стран), как раз и говорит о его высокой заразности. То есть вирус распространяется со скоростью реактивного пассажирского лайнера. Мы видим, что при его свойствах и по патогенезу заболеваемости, когда человек находится в начальной стадии, завоз возможен», — отметилиЖандарбек Бекшин.
Отвечая на вопрос, будет ли завезен «омикрон-штамм» в Казахстан, он отметил, что «это дело времени».
«Потому что вирус очень мелкий (мелкий биоагент), естественно, ему противостоять невозможно. Поэтому мы пытаемся делать ПЦР», — сказал Жандарбек Бекшин
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Глава ведомства также отметил, что казахстанцы, которые возвращаются из тех стран (к примеру, с европейского и африканского континента), где зарегистрированы случаи «омикрон-штамма» коронавирусной инфекции, «подвергаются домашнему карантину на 7 суток».
Двумя словами отвечу на вопрос: Когда появится коронавирус в Казахстане? Это дело времени, он появится.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области