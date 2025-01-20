Больше 70 водоразборных колонок демонтируют в этом году в Костанае. Таким образом, коммунальное предприятие «Костанай-су» намерено бороться с незаконным потреблением водных ресурсов. На сегодня отключили и убрали уже 10 таких установок.

В Костанае в разных частях города расположено больше 200 водоразборных колонок. Пользуется ими по документам около 1500 горожан. Но, по данным Костанай-су, больше половины договоров устарели, еще часть вовсе отсутствует. С начала года в Костанае демонтировали 10 колонок. Как оказалось, коммунальное предприятие делает это систематически на протяжении уже восьми лет.

«Изначально, мы демонтаж сразу не производим, то есть сначала производится отключение с целью того, чтобы если вдруг есть потребители, которые нам себя не обозначили, то есть с нами договор не отключили, но фактически пользуются услугами водоснабжения через колонку, чтобы у них была возможность прийти чтобы заключить договор. Если сигналов не поступает, жалоб от потребителей не поступает, то соответственно уже эта колонка включается в план на демонтаж», — говорит заместитель директора ГКП «Костанай-Су» Гаухар Қожбанова.

Вообще, по плану на этот год, убрать около 70 колонок. В предприятии отметили, что они демонтируют только те колонки, которыми никто не пользуется, в частности там, где имеется водопровод. Все это связано с тем, что предприятие намерено сокращать напрасную потерю воды. Гауһар Қобжанова рассказала, что случаи, когда люди пользуются водой из чужих колонок, да еще и в больших количествах, до сих пор есть, что, к слову, незаконно.

«Есть также колонки, по которым присоединены, допустим к одной колонке, всего лишь один дом пользуется колонкой с этой водой. При этом, рядом расположены центральные сети водоснабжения. Сейчас мы будем также активно проводить работу с этими потребителями, для того, чтобы обеспечить им подключение к центральным сетям водоснабжения», — сообщила заместитель директора предприятия.

По данным предприятия, на сегодня 98% города подключено к центральному водопроводу. А те, кто хочет подключиться, делают это за свой счет и предварительно получив техническое разрешение. Обзвонив несколько частных организаций, мы узнали, что такая работа обойдется не меньше чем в 200 тысяч тенге. Цена напрямую зависит от расстояния до колодца и сложности случая.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.