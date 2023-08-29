Демонтаж пешеходных переходов, новые знаки, кнопки вызова. Полиция Костанайской области усиливает меры безопасности

Полиция Костанайской области усиливает меры безопасности в преддверии нового учебного года

С 27 августа в регионе началось оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Сотрудники полиции усиливают меры безопасности в преддверии нового учебного года, для этого была обследована улично-дорожная сеть, возле школ и дошкольных учреждений, в том числе и в ночное время на предмет светоотражаемости дорожных знаков и освещение пешеходных переходов.

По словам старшего инспектора местной управления административной полиции ДП Костанайской области Серика Кадирбаева, в области 318 школ, 56 учреждений и 25 учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По инициативе департамента полиции области в областном центре на трёх нерегулируемых пешеходных переходах переведены в режим регулируемых, с установкой светофорных объектов: Абая–Наримановская, Дощанова-Летунова, Маяковского-Фролова.

Также в областном центре будет установлено еще четыре таких светофоров: Абая-Лермонтова, Каирбекова-Шевченко, Назарбаева-Юбилейная, Баймагамбетова-Комарова, данные светофоры будут располагаться в местах расположения школ, садиков.

Для обеспечения безопасности пешеходов произведен демонтаж целого ряда смежных нерегулируемых пешеходных переходов (с двух на один) на пересечении улиц Каирбекова–Толстого, Тәуелсіздік–Касымханова, Тәуелсіздік–Съянова, Тәуелсіздік–Козыбаева, Гоголя–Байтурсынова, Тәуелсіздік-Байтурсынова, а также на улицах Мухамеджанова, Амангельды, Победы, Майлина, Дощанова, Аль-Фараби,Чехова,Л.Беды,Баймагамбетова, Кобыланды Батыра.

В настоящее время на пяти пешеходных переходах проводятся работы по обустройству нерегулируемых переходов в регулируемые, с оснащением кнопкой вызова разрешающего сигнала, включается он только в случае необходимости перехода пешеходов: Тәуелсіздік-Байтурсынова, Алтынсарина-Толстого, Абая-остановка «Автовокзал», Маяковского-Мечеть, Тәуелсіздік-ост. «Дворец Спорта».

В микрорайоне «Юбилейный» проезжая часть, которая ведет к школе, изменена на одностороннее движение, с ограничением скорости 40 км в час.

На 12 нерегулируемых пешеходных переходах, близи школ, установлены искусственные дорожные неровности, для принудительного снижения скорости транспорта.

В городе Рудном установлено 2 новых инновационных пешеходных перехода.

В городе Аркалык установлены 4 светофорных объекта, в местах расположения образовательных учреждений. Такая же работа поведена в Сарыкольском и Узункольском районах.

В ДП Костанайской области отметили, что 1 сентября в День знаний полицейские примут участие в проведении уроков безопасности во всех школах области.

С начала года в регионе наблюдается снижение количества погибших в ДТП на 23,1%.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.