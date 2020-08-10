«День Абая — хорошая возможность широкого освещения жизни и творчества мыслителя, особенно среди молодежи» — Денис Качеев

Постановлением правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года в Казахстане учрежден новый праздник – День Абая. Теперь его празднуют 10 августа, именно этот день считается Датой рождения Абая по юлианскому календарю.

Доцент кафедры истории Казахстана и философии КГУ им.А.Байтурсынова, кандидат философских наук, магистр истории, руководитель Северо-Казахстанского отделения ОО «Конгресс философов Казахстана» Денис Качеев считает, что новый праздник День Абая — хорошая возможность широкого освещения жизни и творчества мыслителя, особенно среди молодежи. Он уверен, что этот праздник станет поистине общенациональным, сплачивающим наше общество.

«Отныне, 10 августа мы будем праздновать День Абая – великого гуманиста, чье духовное наследие включено в фонд мировой культуры, и чьи идеи актуальны до сих пор.

Казахская литература, педагогика и философия – все то, что формирует национальное мировоззрение, испытали значительное воздействие личности великого мыслителя Абая Кунанбаева. Вскрывая отрицательные стороны Человека, Абай всегда давал ориентир, который, говоря сегодняшним языком, заключался в призыве к «культу знания». Духовность, корни которой – национальная культура и религиозная вера, согласно Абаю, необходимо должны сочетаться с получением знаний об окружающем мире, стремлением к науке и образованию. Именно тогда человек может стать «целостным» (толық адам), может стать нравственнее.Процессы технологизации и цифровизации меняют общество, меняют Человека, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Поэтому нам необходимо опираться на наследие Абая, в центре воззрений которого была проблема Человека и человечности. Меняются времена, но человек остается прежним, и помня о том, как сохранить в себе лучшие качества любви, сострадания и взаимопомощи, мы никогда не потеряем ориентир в бурях глобализации»,- сказал Денис Качеев.

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