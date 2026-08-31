День города и другие праздники могут перенести на новую площадку в Костанае

В районе Красного Кузнеца в Костанае планируют обустроить крупную зелёную зону для проведения городских мероприятий. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.
На территории площадью около пяти-шести гектаров расположены 134 дома, которые предстоит выкупить. Согласно проекту детальной планировки и генеральному плану, эта территория должна стать рекреационной зоной. Три объекта планируют передать в сферу образования, а оставшуюся часть — превратить в общественное пространство.
По словам акима, это будет не просто площадь, выложенная брусчаткой, а озеленённая парковая территория. Здесь можно будет проводить детские и взрослые мероприятия, форумы, концерты и празднование Дня города.
— Площадь будет примерно в пять раз больше территории перед областным акиматом. Людям будет комфортнее, и организовывать мероприятия станет удобнее. Необходимо провести все коммуникации, предусмотреть место для сцены и экранов, — отметил Марат Жундубаев.
Глава города добавил, что новое пространство позволит проводить мероприятия различных форматов без тех ограничений, с которыми организаторы сталкиваются на существующих городских площадках.
Цены названы: 1 сентября состоится официальное открытие нового аквапарка
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