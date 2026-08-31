Жителям предложили рыночную цену: как идёт выкуп домов в Костанае





В Костанае подходит к завершению выкуп земельных участков и недвижимости в районе Колёсных рядов. Как сообщил аким города Марат Жундубаев, нерешённым остаётся вопрос по трём объектам.

По ним процедура изъятия проходит в принудительном порядке через суд. В акимате считают, что собственники заявили завышенную стоимость имущества.

В дальнейшем власти намерены освободить и привести в порядок территории, расположенные рядом с районом Красного Кузнеца. В том числе речь идёт об участках, которые ранее подвергались подтоплению. Средства на их выкуп планируют предусмотреть в бюджете следующего года.

— Мы уже давали обещание жителям. У многих соседние дома выкуплены, и люди там больше не живут. Поэтому будем приводить территорию в порядок. Изъятие земли и выплата компенсации — это в том числе помощь людям, — отметил Марат Жундубаев.

По словам акима, владельцам предлагают рыночную стоимость недвижимости. Большинство соглашается с размером компенсации, а доля споров, доходящих до суда, составляет около пяти процентов.

День города и другие праздники могут перенести на новую площадку в Костанае В районе Красного Кузнеца в Костанае планируют обустроить крупную зелёную зону для проведения городских мероприятий....

Зонт или тёплая куртка: погода в Костанае на День знаний На севере и востоке Костанайской области днём прогнозируются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром...