Жителям предложили рыночную цену: как идёт выкуп домов в Костанае

В Костанае подходит к завершению выкуп земельных участков и недвижимости в районе Колёсных рядов. Как сообщил аким города Марат Жундубаев, нерешённым остаётся вопрос по трём объектам.
По ним процедура изъятия проходит в принудительном порядке через суд. В акимате считают, что собственники заявили завышенную стоимость имущества.
В дальнейшем власти намерены освободить и привести в порядок территории, расположенные рядом с районом Красного Кузнеца. В том числе речь идёт об участках, которые ранее подвергались подтоплению. Средства на их выкуп планируют предусмотреть в бюджете следующего года.
— Мы уже давали обещание жителям. У многих соседние дома выкуплены, и люди там больше не живут. Поэтому будем приводить территорию в порядок. Изъятие земли и выплата компенсации — это в том числе помощь людям, — отметил Марат Жундубаев.
По словам акима, владельцам предлагают рыночную стоимость недвижимости. Большинство соглашается с размером компенсации, а доля споров, доходящих до суда, составляет около пяти процентов.
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