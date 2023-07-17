USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. День города костанайцы будут отмечать четыре дня

День города костанайцы будут отмечать четыре дня

фото pixabay.com

Празднование Дня города начнется 16 августа. Для удобства населения массовые праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках.

В рамках празднования для костанайцев и гостей города запланированы экскурсионные автобусы, ретро-дискотека, выступления творческих коллективов, книжные и художественные выставки-ярмарки.

Предусмотрена обширная программа в рамках республиканского этно-фестиваля«TҮRKFest»: выступления фольклорных коллективов кызылординского и костанайского ансамблей, этно-шоу казахстанского бренда «Zeken Moda», который представит коллекции стилизованной национальной одежды. Кроме того, свою программу представят казахские батыры этно-проекта «Орда» из Алматы.

Также будут организованы творческие, молодежные, спортивные и детские площадки.

Запланировано и выступление приглашенных гостей – диджей Рублев, The Jigits, Tanir&Tyomcha, Kalifarniya. Главным хэдлайнером дня города будет известный исполнитель Jah Khalib.

В завершении праздника запланирован праздничный  фейерверк.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Ремонт в костанайской детской областной больнице не двигается с мертвой точки
Следующая новость

Отключение газа в начале августа в Костанае может повлиять на сроки ремонта Абая