День города костанайцы будут отмечать четыре дня

Празднование Дня города начнется 16 августа. Для удобства населения массовые праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках.

В рамках празднования для костанайцев и гостей города запланированы экскурсионные автобусы, ретро-дискотека, выступления творческих коллективов, книжные и художественные выставки-ярмарки.

Предусмотрена обширная программа в рамках республиканского этно-фестиваля«TҮRKFest»: выступления фольклорных коллективов кызылординского и костанайского ансамблей, этно-шоу казахстанского бренда «Zeken Moda», который представит коллекции стилизованной национальной одежды. Кроме того, свою программу представят казахские батыры этно-проекта «Орда» из Алматы.

Также будут организованы творческие, молодежные, спортивные и детские площадки.

Запланировано и выступление приглашенных гостей – диджей Рублев, The Jigits, Tanir&Tyomcha, Kalifarniya. Главным хэдлайнером дня города будет известный исполнитель Jah Khalib.

В завершении праздника запланирован праздничный фейерверк.

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