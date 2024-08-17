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День города. Куда сходить в субботу?

Фото alau.kz

Празднование дня города в Костанае продолжается. Афиша на 17 августа. 

17 августа — В течение дня — ул. Байтурсынова — республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt» в течение дня — сити-центр — фестиваль мороженного «Вкус лета»

15.00-16.00 — площадь областного акимата — концерт ансамбля «Карнавал»

16.00-17.00 — площадь областного акимата — конкурс песни о Костанае «MEREKELI QOSTANAY»

19.00-19.45 Площадь областного акимата — концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки 19.30-20.30 — площадь областного акимата — торжественное открытие вечерней программы: Поздравление акима Костанайской области; Церемония вручения знаков: — «Почетный гражданин Костанайской области»; — «Почетный гражданин города Костанай».

20.30-23.00 — площадь областного акимата — концертная программа звезд эстрады: — Mona Songz (Манарбек Жуматай) (Алматы); — Группа «SHAMIS» (Алматы); — 2RAR / Turar (Алматы); — Jazzdauren (Жандаурен Аблаев) (Алматы) — ADAM (Фаррух Тохтамуратов) (Алматы).

23.00 -площадь областного акимата — праздничный фейерверк.

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